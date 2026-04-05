Hallan a una persona muerta en un incendio de una casa deshabitada en Caborana, Aller

Incendio de una casa deshabitada en la Avenida Aller, en Caborana, Aller. - SEPA

OVIEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han localizado el cuerpo sin vida de una persona en el incendio de una casa deshabitada en la Avenida Aller, en Caborana, Aller.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 4.44 horas tras observarse humo en una vivienda de tres plantas deshabitada. Al lugar se desplazaron ocho bomberos del SEPA con base en Mieres y La Morgal, que acudieron con autoescalera, vehículo nodriza, autobomba urbana y vehículo ligero.

A su llegada, los bomberos comprobaron que el incendio afectaba al tejado, que en parte ya se había derrumbado, por lo que actuaron desde el exterior del inmueble. A las 9.21 horas informaron de la localización del cuerpo de la víctima, que fue recuperado tras la pertinente autorización. La Guardia Civil se hará cargo del levantamiento del cadáver.

Los bomberos permanecerán en el lugar realizando tareas de refrigeración de la vivienda. La sala del 112 del SEPA informó del suceso al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y a la Guardia Civil.