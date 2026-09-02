Herida una mujer de 22 años tras sufrir una caída en la Olla de San Vicente (Cangas de Onís)

Archivo - Helicóptero del SEPA - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) - Una mujer de 22 años ha sido rescatada este mediodía por el Grupo de Rescate del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) tras sufrir una caída en la zona de La Olla de San Vicente, en Cangas de Onís.

La joven presentaba una contusión en una pierna que le impedía continuar la marcha por sus propios medios, lo que obligó a movilizar el helicóptero medicalizado de Bomberos de Asturias.

Según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias recogida por Europa Press, el equipo de salvamento se desplazó hasta el lugar del accidente para prestar la primera atención sanitaria a la afectada y proceder a su evacuación aérea.

Posteriormente, la herida fue trasladada hasta la base de Cangas de Onís.