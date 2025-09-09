Un herido en una colisión por alcance entre dos turismos en las proximidades del viaducto de Serín

Retenciones en la A-66, sentido Oviedo, debido al accidente por alcance registrado esta mañana. - DGT

OVIEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida este lunes en un siniestro vial registrado en las proximidades del viaducto de Serín, en el kilómetro 14,500 de la A-66, en sentido Oviedo. El suceso, debido a una colisión por alcance entre dos turismos, tuvo lugar a las 07.30 horas, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

El herido se encuentra pendiente de valoración y hasta el lugar se desplazaron tres patrullas del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias.

El tráfico permaneció cortado temporalmente para facilitar las labores de auxilio y retirada de los vehículos, ocasionando retenciones de casi tres kilómetros. En el momento actual, las grúas ya se encuentran en la zona y solo permanece cortado un carril.