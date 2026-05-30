Herido un conductor de madrugada tras salirse de la vía y volcar con el coche en Pravia

OVIEDO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha resultado herido tras salirse de la vía y volcar con el coche en la AS-368, a la altura de Bances (Pravia). Según datos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), el hombre fue trasladado en UVI móvil hasta el Hospital de San Agustín, en Avilés.

El 112 recibió el aviso a las 1:07 horas de esta madrugada. En un mensaje en su cuenta de 'X' recogido por Europa Press, el SEPA indica que en la llamada se informó de la existencia de un coche volcado con una persona en su interior. De inmediato se movilizó a cuatro efectivos de bomberos de Asturias con base en Pravia.

Los bomberos inmovilizaron y extrajeron al afectado del turismo y dieron por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 2.37 horas.