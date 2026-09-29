Herido grave un hombre tras ser embestido por una vaca en La Mortera (Candamo)

Archivo - Helicóptero llegando al HUCA, 112, SEPA, Rescate - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 33 años ha resultado herido de consideración tras ser embestido por una vaca, en circunstancias que se desconocen, en un monte a un kilómetro de la localidad de La Mortera, en Candamo. El afectado ha sido evacuado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, por el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el herido presentaba, a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica, politrauma de pronóstico grave. Fue atendido en el lugar del accidente por el médico-rescatador y evacuado, inmovilizado con colchón de vacío a la aeronave del SEPA.

Según ha informado el SEPA en nota de prensa, fue el propio afectado el que alertó, a las 10.51 horas, al Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias. En la llamada indicaba que una vaca le había golpeado y posteriormente embestido. Estaba mareado y le dolía mucho la cabeza. No creía que pudiese caminar.

Al lugar no había acceso rodado. La Sala 112 del SEPA movilizó al Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado y paralelamente pasó la llamada al SAMU que mantuvo contacto permanente con el herido hasta la llegada del helicóptero medicalizado del SEPA. Desde el aire no le localizaban y fue el propio afectado el que les facilitó indicaciones para que diesen con él.

Tras asistir y estabilizar a la víctima, a las 12.01 horas, el Grupo de Rescate informa que en cinco minutos aterrizarán con él en el HUCA. Finalizada la intervención regresaron a su base en La Morgal a las 12.33 horas. El incidente se comunicó a la Guardia Civil.