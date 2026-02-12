Herido un hombre de 65 años en una ruta de montaña por la Sierra de Caranga, en Proaza

Archivo - Helicóptero del SEPA en una imagen de archivo. - SEPA - Archivo

OVIEDO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 65 años ha resultado herido este jueves cuando realizaba una ruta de montaña por la Sierra de Caranga, en Proaza. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el herido, que fue trasladado en helicóptero al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), presentaba, a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica, politrauma de pronóstico reservado.

Fue atendido en el lugar del incidente por el médico-rescatador y evacuado al helicóptero en camilla, inmovilizado con collarín y colchón de vacío, mediante una operación de grúa. El Centro de coordinación de emergencias del 112 asturias recibió el aviso a las 10.32 horas. En la llamada indicaban que era un grupo de cinco personas y una de ellas se había caído, unos ocho metros, por un pedrero y había resultado herida. Al lugar no había acceso rodado.

La Sala 112 del SEPA movilizó el helicóptero medicalizado del organismo autónomo con el equipo de rescate y pasó el aviso al SAMU. A las 12.00 horas los rescatadores comunican que en cinco minutos llegarán con el herido al centro hospitalario. Finalizada la intervención regresaron a su base en La Morgal a las 12.25 horas. Como marca el protocolo el incidente se puso en conocimiento de la Guardia Civil.