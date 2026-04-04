Herido un hombre tras quedar atrapado por un motocultor en Piloña

Motocultor - DEPOSITPHOTOS

OVIEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido herido con maquinaria agrícola en Antrialgo, Piloña. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), el afectado, que sido evacuado por la UVI Móvil de Arriondas al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), presenta un pronóstico reservado a expensas de más pruebas.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 12.33 horas. En la llamada se indicó que había una persona con una pierna atrapada por un motocultor.

Según ha informado el SEPA, de inmediato se movilizó a cuatro efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de Piloña, y al Grupo de Rescate a bordo de uno de los helicópteros multifunción del organismo.

Una vez en la zona, bomberos y equipo de rescate, trabajaron con el equipo médico activado por el SAMU para liberar y estabilizar al herido, para proceder a su posterior evacuación al HUCA. La sala del 112 informó del suceso a la Guardia Civil y al SAMU.