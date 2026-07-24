Un hombre acepta 40 días de trabajos comunitarios y 16 meses de alejamiento por empujar a su pareja en Oviedo

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OVIEDO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 59 años detenido durante la noche del pasado miércoles como presunto autor de un delito de violencia de género tras agredir a su pareja en una vivienda del número 30 de la calle General Elorza, en Oviedo, ha aceptado la pena de 40 días de trabajos comunitarios y 16 meses de alejamiento en un juicio rápido celebrado este viernes en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Oviedo.

Los hechos ocurrieron anteayer, 22 de julio, sobre las diez de la noche, cuando el acusado y su pareja mantuvieron una discusión en el interior del domicilio que comparten en la calle General Elorza de la capital asturiana. En el transcurso de la disputa, el varón comenzó a zarandear y a empujar a la víctima, sin llegar a causarle lesiones físicas.

Según ha informado la Fiscalía del Principado de Asturias, el caso se tramitó como un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género, tipificado en el artículo 153.1 y 3 del Código Penal. Tras el reconocimiento de las acusaciones por parte del procesado, la vista se saldó con un acuerdo de conformidad.

En virtud de dicho acuerdo, el dictamen recoge la pena de 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad y dos años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas. Asimismo, se impone al agresor la prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier medio durante 16 meses y la orden de alejamiento a una distancia mínima de 300 metros de ella, de su domicilio, su lugar de trabajo o cualquier otro sitio que frecuente, durante el mismo periodo de tiempo. El juzgado le condena también al pago de las costas procesales.

PROCEDIMIENTO POR VIOLENCIA DOMÉSTICA

El hombre tras la agresión salió a la calle con un cuchillo de grandes dimensiones, semidesnudo y ensangrentado tras recibir un golpe en la cabeza con una botella que le propinó su hijastro para defender a su madre.

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado a la sección penal del tribunal de instancia de Oviedo, plaza número 3, el sobreseimiento y archivo del procedimiento al considerar que el detenido actuó en legítima defensa para proteger a su madre.