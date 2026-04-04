Un hombre aparece muerto en el río en Mieres, en la zona de La Xagosa

Búsqueda, foto de archivo - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha aparecido muerto este sábado en el río Caudal a su paso por La Xagosa, a unos cien metros del puente que conecta con el polígono Gonzalín, en Mieres, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 12.09 horas, indicando que la persona estaba boca abajo en el agua. Hasta el lugar se desplazaron cinco bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) desde el parque de Mieres, con el furgón multisocorro y la autobomba urbana ligera. También se movilizó al Grupo de Rescate, cuya intervención finalmente no fue necesaria.

Tras extraer el cuerpo del río, la Policía Nacional se encargó de los trámites de levantamiento del cadáver. Los bomberos dieron por finalizada la intervención a las 13.42 horas. La sala del 112 informó de los hechos a la Policía Nacional, la Guardia Civil y al SAMU.