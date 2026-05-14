Un hombre armado con un cuchillo es detenido tras asaltar dos hoteles y tratar de robar a un trabajador en Oviedo

OVIEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Oviedo a un hombre como presunto autor de tres robos con violencia e intimidación cometidos de forma consecutiva durante la madrugada del pasado domingo, 10 de mayo, en distintos puntos de la ciudad, según han informado este jueves fuentes de este cuerpo.

La detención se llevó a cabo ese mismo día por agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana a primera hora de la mañana, cuando localizaron al sospechoso saliendo de un local de ocio nocturno del centro de la capital asturiana. Al percatarse de la presencia policial, el hombre emprendió la huida a pie y fue interceptado en las inmediaciones tras oponer "fuerte resistencia", que causó lesiones a uno de los agentes.

Durante el registro preventivo, los policías localizaron el dinero presuntamente sustraído oculto en los zapatos del detenido.

Según la Policía Nacional, el primero de los robos se produjo en un hotel del casco antiguo de Oviedo, donde el arrestado irrumpió armado con un cuchillo y amenazó a la empleada en la zona del abdomen para apoderarse de 300 euros. La víctima relató posteriormente el "estado de gran alteración" que presentaba el asaltante.

Horas más tarde, sobre las 07.10 horas, el sospechoso se desplazó a un polígono industrial situado a las afueras de la ciudad, donde intentó asaltar a un trabajador que se dirigía a su puesto de trabajo. Según la nota policial, le amenazó de muerte y le intimidó con golpearle con una piedra, aunque la resistencia de la víctima frustró el robo.

El presunto autor huyó entonces en un taxi y el trabajador logró tomarle una fotografía que resultó "clave" para la investigación.

Posteriormente, el detenido regresó al centro urbano y cometió un tercer robo en otro hotel situado en las inmediaciones de la Catedral, donde sustrajo 875 euros en efectivo. Durante el asalto, manifestó a la víctima ser drogodependiente y le entregó un rosario asegurando que pertenecía a su madre.

La Policía Nacional ha señalado que la rápida resolución del caso fue posible gracias a la comunicación inmediata de los hechos y a las descripciones aportadas por las víctimas, que permitieron relacionar los tres sucesos y acotar el dispositivo de búsqueda.

El detenido fue puesto a disposición judicial y el juez decretó su ingreso en prisión a petición de la Fiscalía.