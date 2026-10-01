Un hombre detenido por agredir a su expareja en La Tenderina, Oviedo

Archivo - Coche de la Policía Nacional.
Archivo - Coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Asturias
Publicado: jueves, 1 octubre 2026 14:44
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   OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente agredir a su expareja en la vía pública en Oviedo, concretamente en La Tenderina, según han confirmado a Europa Press fuentes del Cuerpo Nacional de Policía.

   Según las mismas fuentes el suceso tuvo lugar en torno a las 12.15 de la mañana. El supuesto agresor abandonó el lugar en coche tras los hechos y la Policía logró detenerle horas después.

   La mujer se encuentra en el Hospital Central Universitario de Oviedo donde está siendo atendida de las heridas causadas.

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