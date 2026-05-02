Un hombre herido tras sufrir un accidente de tráfico en el polígono de Silvota

Archivo - Hospital Universitario Central de Asturias, HUCA - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 2 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido este sábado tras sufrir un accidente el coche en el que viajaba en el polígono de Silvota, en Llanera. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica el afectado, que ha sido evacuado por la UVI Móvil de Oviedo al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), presenta un pronóstico reservado.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 11.02 horas. En la llamada se indicó que un coche había chocado contra una torre eléctrica y en su interior había dos personas.

De inmediato se movilizó a cuatro efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en La Morgal, que se trasladaron con el furgón multisocorro. Una vez en la zona, la dotación procedió a la excarcelación de uno de los ocupantes del turismo. Los bomberos dieron por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 11.54 horas. La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Policía Local, a la Guardia Civil y al SAMU.