Homenaje al Deán de la Catedral de Oviedo, Benito Gallego, por la Asociación Día de Galicia en Asturias

Benito Gallego sigue como deán presidente del Cabildo de la Catedral de Oviedo - ARZOBISPADO DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación del Día de Galicia en Asturias celebrará este sábado 14 de marzo su tradicional almuerzo de hermanamiento con motivo del entroido (el carnaval gallego) en un acto en el que se rendirá homenaje al Deán de la Catedral, Benito Gallego, y al presidente del Centro Asturiano de Oviedo, Gerardo Martínez.

Según ha informado la asociación en nota de prensa, Gallego y Martínez recibirán los carnés de socios de honor y la medalla del colectivo. Este homenaje comenzará a las 13.30 horas para, a continuación, celebrar el tradicional almuerzo de hermanamiento.

Benito Gallego es natural de Villamoratiel de Las Matas (León). Fue ordenado sacerdote en el año 1965, y ejerció el ministerio pastoral en diversas parroquias de la Babia leonesa y Santa María del Páramo. En el año 1975 obtuvo su doctorado en Teología por la Universidad de Navarra y, meses después, por oposición, la canonjía de Penitenciario de la Catedral.