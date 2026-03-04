El Hospital de Cabueñes acoge este jueves el XVII Congreso de Atención Prenatal con 140 profesionales

El hospital Universitario de Cabueñes consolida la neurosonografía como técnica para la detección de patologías fetales - PRINCIPADO

OVIEDO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Cabueñes acoge este jueves y viernes la decimoséptima edición del Congreso de Atención Prenatal ¿Qué hacer ante...?, en la que está prevista la asistencia de 140 profesionales de esta especialidad. La cita la organizan de manera conjunta la Fundación Docente Gineco-obstétrica de Gijón y el servicio de Obstetricia y Ginecología del centro hospitalario.

El servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario de Cabueñes cuenta en su cartera de servicios con la neurosonografía, un procedimiento avanzado que consiste en una ecografía mediante ultrasonidos de alta resolución, que facilita el diagnóstico prenatal de varias patologías relacionadas con sistema nervioso central.

Según ha detallado el Principado este miércoles en una nota de prensa, esta es una técnica no invasiva ya consolidada en el equipamiento sanitario gijonés, que, junto al Hospital Universitario de Asturias (HUCA), es centro de referencia para la realización de estas pruebas. Al procedimiento se accede una vez que se localizan anomalías durante la ecografía del screening prenatal, según explica la ginecóloga de Cabueñes Sheila Fernández.

Aunque son pocos los casos de pacientes que se someten a estos estudios avanzados (se realizan entre tres y cinco cada mes, incluyendo las mujeres derivadas desde los hospitales de Jove y Arriondas), se trata de una actuación fundamental para el diagnóstico prenatal.

Mediante ultrasonidos, en este procedimiento se analiza el sistema nervioso del feto con el objetivo de facilitar el diagnóstico de las anomalías detectadas con anterioridad. De forma paralela, desde Cabueñes también se llevan a cabo ecocardiografías dirigidas, una prueba que también se utiliza los ultrasonidos, para proporcionar en este caso información sobre el corazón del feto.

En el congreso participarán facultativos de los hospitales La Paz y 12 de octubre (Madrid), Sant Joan de Deu (Barcelona) y Valme (Sevilla). Además, en representación del Hospital Universitario de Cabueñes intervendrán la doctora Sheila Fernández, que disertará sobre los casos de fosa posterior anormal, y la Esther Pérez Carbajo, que expondrá aspectos sobre la aparición de masas, quistes y colecciones en el abdomen. Las ponencias comenzarán a las 15.15 del jueves en el salón de actos del equipamiento sanitario y se prolongará durante toda la jornada del viernes.

En el desarrollo del programa del congreso, que tiene carácter formativo, está previsto abordar las novedades en el manejo de situaciones clínicas de diversa índole que se detectan a raíz del screening prenatal que se practica a las mujeres embarazadas, como cardiopatías, dilataciones en el tracto urinario o hipertensión, entre otras.