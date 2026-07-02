El Hospital de Cabueñes incorpora el tratamiento de diálisis peritoneal a domicilio

Equipo de Dialisis peritonial de Cabueñes - GOBIERNO DE ASTURIAS

El Servicio de Nefrología del hospital gijonés incorpora este procedimiento que ofrece "mayor autonomía y flexibilidad" a las personas con enfermedad renal crónica

OVIEDO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) - El Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Cabueñes (CAHU), en Gijón, ha incorporado a su cartera de servicios el tratamiento de diálisis peritoneal a domicilio, una técnica que aportará "mayor autonomía y calidad de vida" a los pacientes con enfermedad renal crónica.

Con esta prestación, el servicio completa su oferta de distintos métodos de diálisis, que ya incluía la hemodiálisis domiciliaria, y refuerza los procedimientos que pueden realizarse en el hogar para evitar desplazamientos frecuentes al hospital, según ha indicado el Principado en nota de prensa este jueves. Cuando el programa esté a pleno rendimiento, será posible atender a 30 pacientes crónicos, que se incorporarán de forma escalonada, en función de las necesidades.

El Ejecutivo autonómico ha explicado que este nuevo tratamiento de diálisis destaca por "su comodidad y flexibilidad", ya que utiliza la membrana peritoneal para filtrar las toxinas y evitar el uso de accesos vasculares, además de proporcionar a las personas usuarias mayor independencia.

Esta ampliación del servicio se enmarca en la Estrategia Nacional para el Abordaje de la Enfermedad Renal Crónica (ERC), impulsada por el Ministerio de Sanidad y avalada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El plan apuesta por priorizar las terapias domiciliarias como opción preferente de tratamiento sustitutivo renal, al considerar que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario.