El Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea obtiene la certificación de calidad de su Unidad de Hemodiálisis

La Unidad de Hemodiálisis del Hospital Carmen y Severo Ochoa logra la certificación de calidad ISO 9001 - PRINCIPADO

OVIEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Hemodiálisis del Hospital Carmen y Severo Ochoa ha obtenido la certificación de calidad UNE-EN-ISO 9001:2015, un reconocimiento que supone un nuevo hito para el centro sanitario de Cangas del Narcea. El sello de calidad, concedido tras una exhaustiva auditoría externa realizada por Aenor, ratifica el cumplimiento de los más altos estándares internacionales en la gestión de procesos y la atención integral de pacientes.

En una nota de prensa el Principado explica que la norma ISO 9001:2015 es una de las herramientas de gestión de calidad más reconocida a nivel internacional. La certificación de Hemodiálisis garantiza una metodología de trabajo que pone el foco en la seguridad de las personas, la optimización de los recursos técnicos y humanos y la evaluación constante de resultados, enfocada a la mejora continua.

Un equipo multidisciplinar de profesionales ha trabajado durante meses para alcanzar los requisitos que exige este sello. El servicio está formado en la actualidad por tres nefrólogos, una supervisora de Enfermería, nueve enfermeras y siete técnicos auxiliares en Cuidados de Enfermería.

Con esta nueva certificación, son ya ocho las que ha logrado el Hospital Carmen y Severo Ochoa. Los servicios de Anatomía Patológica, Farmacia, Banco de Sangre, Cuidados de Enfermería del Hospital de Día, Cuidados de Enfermería en Endoscopia, Salud Mental y Calidad ya disponen de esta distinción, que refuerza la apuesta del centro sanitario por la innovación y la gestión de calidad.