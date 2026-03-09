El Hospital San Agustín de Avilés impulsa una unidad de cirugía mayor ambulatoria

Bárbara Jiménez y Beatriz Laserna; el jefe de servicio de Anestesia, Jesús Bujarrabal; el gerente del área sanitaria, Miguel Rodríguez; la directora del hospital, Liliana Meana, y el coordinador quirúrgico, Francisco Moreno. - GOBIERNO DE ASTURIAS

El Hospital San Agustín de Avilés ha puesto en marcha una unidad de cirugía mayor ambulatoria que permitirá realizar 40 tipos de cirugía sin hospitalización.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, este cambio supone "un avance en la mejora de la calidad asistencial del centro sanitario", con "numerosos beneficios" para los pacientes, como la disminución de la tasa de infecciones, una menor comorbilidad, el menor índice de desorientación en ancianos, una mejor adaptación postoperatoria en niños y la disminución de la necesidad de medicación.

La nueva organización se aplicará en intervenciones de Cirugía general, Traumatología, Ginecología, Urología, Otorrinolaringología, Oftalmología, Dermatología, Digestivo y Cardiología. Entre las cirugías incluidas destacan hernias, biopsias, intervenciones de mano y muñeca, histeroscopias, intervenciones sobre testículos o cataratas.