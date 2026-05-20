El Hospital San Agustín implantará quimioterapia a domicilio para pacientes hematológicos a partir de junio

El Hospital Universitario San Agustín ofrecerá quimioterapia a domicilio a pacientes con enfermedades hematológicas a partir del 1 de junio - PRINCIPADO

OVIEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario San Agustín (HUSA) pondrá en marcha el 1 de junio un programa de administración de quimioterapia domiciliaria para pacientes con cánceres hematológicos como leucemias, linfomas y mielomas. La iniciativa, según ha anuncaido el Principado, mejorará la calidad de vida de estas personas y de su entorno, evitará desplazamientos al centro sanitario, reducirá los riesgos de infecciones asociadas a la asistencia hospitalaria y favorecerá un uso más eficiente del hospital de día oncohematológico.

El presidente, Adrián Barbón, ha anunciado esta nueva prestación durante la clausura del acto institucional de conmemoración del 50 aniversario del centro sanitario, inaugurado el 19 de mayo de 1976. El acto central, celebrado en el Centro Niemeyer ha reunido a cerca de 700 personas entre autoridades, profesionales, asociaciones, sindicatos y ciudadanía en general.

El programa beneficiará a personas con canceres hematológicos que precisen tratamientos administrados por vía subcutánea, intrasmuscular u oral y que cumplan una serie de requisitos. Por ejemplo, deben ser pacientes en pleno uso de sus facultades o que cuenten con un cuidador identificado, con estabilidad clínica y tolerancia documentada al medicamento desde la primera dosis administrada en el hospital de día.

La iniciativa se desarrollará por fases. Así, inicialmente comenzará a aplicarse en los concejos de Avilés, Castrillón y Corvera. Un equipo formado por un hematólogo y una enfermera gestora de casos se encargará de la selección y seguimiento de los pacientes. Los beneficiarios se elegirán entre los 88 pacientes que en estos momentos precisan tratamiento subcutáneo.

Posteriormente, el programa se extenderá de forma progresiva al resto de municipios del área de salud I Occidente.

ANIVERSARIO DEL HUSA

Barbón ha reivindicado la calidad del HUSA: "El San Agustín cumple 50 años pleno de vida porque ha sabido adaptarse, reinventarse para ofrecer la mejor atención sanitaria posible. Esa es la celebración que hoy nos une. Este complejo ya es mucho más que el buen centro que necesita la comarca de Avilés, es uno de los grandes hospitales de Asturias".

Por su parte, la consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha asegurado que detrás de los resultados asistenciales del hospital hay conocimiento, trabajo y compromiso con la sanidad pública. "A todas y todos -sanitarios y no sanitarios- gracias por la profesionalidad y, sobre todo, por el trato cercano que tantos pacientes y familias recuerdan para toda la vida", ha dicho.

Además, ha informado de que Loterías y Apuestas del Estado y la Once emitirán, respectivamente, un boleto y un cupón dedicados al 50 aniversario del centro sanitario. El boleto de la lotería será el del próximo sábado y el cupón de la Once, el del 24 de diciembre.