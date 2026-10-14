El Hospital San Agustín pondrá en marcha un programa para ralentizar el enfisema pulmonar por déficit de alfa-1

La directora de Atención Hospitalaria del San Agustín, Liliana Meana; la jefa de servicio de Farmacia, Nieves González; el jefe de la Unidad de Gestión Clínica de Neumología, Jesús Allende, y la coordinadora de la Unidad de Hospitalización, Elena Méndez. - PRINCIPADO

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario San Agustín, en Avilés, pondrá en marcha en noviembre un programa que permitirá administrar una proteína, la alfa-1 antitripsina, a pacientes con déficit y ralentizar así la progresión del enfisema pulmonar causado por dicha deficiencia.

Según ha informado la consejería de Salud, el proyecto, que implica a profesionales de los servicios de Neumología, Farmacia Hospitalaria y Hospitalización a Domicilio, refuerza la estrategia de acercar la atención especializada al entorno habitual.

Consideran que esta iniciativa mejorará la calidad de vida de las personas afectadas, que evitarán desplazarse al hospital para recibir el tratamiento cada dos o tres semanas. De este modo, se evitarán estancias innecesarias en el centro sanitario y se favorecerá la conciliación de la enfermedad crónica con la vida familiar y laboral.

La iniciativa está dirigida a pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina que cumplen criterios para recibir tratamiento sustitutivo intravenoso y que, tras una valoración individualizada, puedan beneficiarse de su administración en el entorno domiciliario. Se prevé que pueda favorecer a una decena de pacientes en tratamiento activo, así como a futuros diagnósticos.

El proyecto contará inicialmente con una fase de implantación y seguimiento en la que se evaluarán aspectos como la seguridad del tratamiento, las incidencias, el número de desplazamientos hospitalarios evitados, la satisfacción de los pacientes y el uso de recursos sanitarios.

El protocolo asistencial establece que el Servicio de Neumología mantendrá la responsabilidad sobre la indicación, seguimiento clínico y evaluación de la enfermedad.

Por su parte, Farmacia Hospitalaria asumirá la gestión, validación, dispensación y acondicionamiento seguro del tratamiento para garantizar su trazabilidad y correcta conservación. Así mismo, el equipo de Hospitalización a Domicilio se encargará de la administración del tratamiento y la vigilancia clínica.

La experiencia permitirá valorar progresivamente la consolidación del programa y avanzar en nuevas estrategias de colaboración entre Neumología, Farmacia Hospitalaria y Hospitalización a Domicilio.

REFUERZO DE LA ATENCIÓN DOMICILIARIA

Con esta iniciativa, el centro sanitario refuerza su apuesta por la atención domiciliaria, la continuidad asistencial, la humanización y el desarrollo de nuevos modelos organizativos que acerquen el centro al paciente sin renunciar a la calidad y seguridad de la atención.

Este proyecto se suma a otros de atención a domicilio, como el que se puso en marcha en junio para la administración de quimioterapia a pacientes con cánceres hematológicos como leucemias, linfomas y mielomas. Además, en 2025 se inició un programa pionero para transfundir sangre a domicilio en pacientes con anemia grave y problemas de movilidad.