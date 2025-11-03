El Hub de Defensa de Asturias lanza 'Círculo Hontoria' como foro de colaboración y diálogo industrial

Archivo - Fabrica de Armas de Trubia. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hub de Defensa de Asturias ha presentado este lunes el 'Círculo Hontoria', un espacio permanente de colaboración, innovación y diálogo estratégico para la industria, destinado a conectar empresas, compartir conocimiento y generar nuevas oportunidades de cooperación con impacto económico y territorial.

La directora del Hub, Carolina Díaz, ha explicado que la iniciativa rinde homenaje al ingeniero militar José González Hontoria, figura clave en la historia de la Fábrica de Armas de Trubia, y nace "para conectar, impulsar proyectos compartidos y arraigar empleo en el territorio".

El Círculo Hontoria celebrará encuentros periódicos con agendas concretas y grupos de trabajo especializados en áreas como fabricación avanzada, automatización, digitalización, robótica o vehículos no tripulados.

Desde el Hub subrayan que esta propuesta refuerza la contribución de Asturias a una industria nacional más cohesionada y resiliente, basada en la cooperación entre administraciones y empresas y en una red de conocimiento que acelera la ejecución de proyectos.