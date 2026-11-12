El HUCA y el hospital de Cangas del Narcea, premiados por New Medical Economics por sus modelos asistenciales. - CHUS CAREAGA

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El HUCA y el Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea han sido reconocidos con sendos premios nacionales de la revista especializada New Medical Economics por dos modelos asistenciales de la sanidad pública asturiana, vinculados a la atención cardiovascular y a la asistencia domiciliaria de pacientes oncohematológicos.

Según ha informado el Gobierno del Principado, el galardón al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) reconoce la organización de su Área del Corazón, que integra asistencia, innovación tecnológica, investigación y formación y que se ha consolidado como un modelo de atención integral a la salud cardiovascular.

El Área del Corazón reúne a los servicios de Cardiología y Cirugía Cardíaca, la UCI Cardíaca y el Centro de Referencia Nacional (CSUR) de Cardiopatías Familiares, y cuenta con más de 330 profesionales. Su actividad incorpora avances en ámbitos como la insuficiencia cardíaca, las enfermedades hereditarias, las terapias hipolipemiantes y la genética cardiovascular, además de técnicas como el implante de válvulas cardíacas por vía percutánea y otros procedimientos de intervencionismo estructural.

El segundo reconocimiento ha distinguido como mejor labor de humanización sanitaria el proyecto 'Innovación, humanización y equidad en la asistencia rural. Hospital de día domiciliario para pacientes oncohematológicos', desarrollado en el área de Cangas del Narcea.

El programa permite que pacientes con enfermedades oncohematológicas reciban en sus domicilios tratamientos de inmunoquimioterapia o transfusiones que anteriormente requerían desplazarse hasta el Hospital Carmen y Severo Ochoa.

El modelo adapta la organización sanitaria a las características territoriales del suroccidente asturiano, evita desplazamientos para determinados tratamientos especializados y facilita una atención más cercana, con especial incidencia en la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria con independencia del lugar de residencia.

La entrega de los premios tendrá lugar el próximo 1 de diciembre en el auditorio del pabellón docente del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid, en un acto que reunirá a representantes de las administraciones y profesionales del ámbito sanitario.