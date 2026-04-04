El HUCA incorpora en Asturias una terapia pionera con radiofármacos para cáncer de próstata avanzado

Las facultativas del Servicio de Medicina Nuclear del HUCA Laura Rodríguez, Sara Naranjo y Ana Álvarez. - PRINCIPADO

OVIEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha incorporado una innovadora terapia con un radiofármaco capaz de localizar y destruir de forma selectiva las células del cáncer de próstata avanzado. Esta opción abre nuevas expectativas a los pacientes con enfermedad metastásica que ya no responden a los tratamientos convencionales.

El Servicio de Medicina Nuclear administró el mes pasado, por primera en Asturias, una terapia basada en radioligandos, un tipo de fármaco que combina una molécula dirigida al tumor con un isótopo radiactivo capaz de destruir las células cancerosas y minimizar el daño al tejido sano circundante. El medicamento se dirige a tumores que expresan el antígeno prostático específico de membrana (PSMA), un marcador presente en la mayoría de los cánceres de próstata en fases avanzadas.

Antes de recibir la terapia, los pacientes se someten a un estudio que permite identificar con precisión las áreas afectadas. Esta evaluación se efectúa mediante una prueba de imagen avanzada que utiliza un radiofármaco diseñado para unirse a la proteína PSMA. De este modo, se puede observar de modo muy preciso la presencia de la enfermedad en el organismo. Una vez detectado el marcador, se administra el radiofármaco, comercializado como Pluvicto, que dirige la radiación de forma selectiva hacia las células malignas.

Los estudios clínicos internacionales han demostrado que esta terapia contribuye a aumentar la supervivencia, retrasar la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer de próstata metastásico. Su incorporación sitúa al HUCA entre los centros que lideran la implantación de tratamientos de medicina de precisión.

El cáncer de próstata es el tumor urológico más frecuente y la tercera causa de muerte por cáncer en varones en España. Con esta nueva terapia, el HUCA refuerza su compromiso con una atención personalizada que amplía las opciones para pacientes con patologías avanzadas.