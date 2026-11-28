Profesionales sanitarios del HUCA - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, ha incorporado una técnica basada en frío controlado para mejorar la movilidad y la calidad de vida de personas con daño neurológico que presentan espasticidad, una alteración que provoca rigidez muscular y limita la capacidad funcional.

Este procedimiento supone un nuevo avance del Área de Rehabilitación en el campo de la neurorrehabilitación de precisión y la oferta de tratamientos cada vez más personalizados, según ha informado este sábado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

La espasticidad aparece con frecuencia como consecuencia de lesiones neurológicas adquiridas y determinadas enfermedades del sistema nervioso. Entre los potenciales beneficiarios de esta técnica se encuentran pacientes que han sufrido un ictus, un traumatismo craneoencefálico, una lesión medular o patologías como la esclerosis múltiple, siempre que presenten un patrón susceptible de tratamiento focalizado.

La reducción de la rigidez muscular favorece la movilidad y la marcha, facilita los cuidados personales y disminuye las limitaciones funcionales asociadas a la enfermedad. Además, esta alternativa terapéutica podría resultar especialmente útil para pacientes con varios años de evolución y escasas opciones para seguir mejorando.

La técnica, denominada crioneurólisis, consiste en la aplicación controlada de frío sobre nervios periféricos seleccionados para reducir de forma focal y reversible la espasticidad. El procedimiento se realiza de forma mínimamente invasiva, con anestesia local y guiado por ecografía, mediante una sonda capaz de alcanzar temperaturas de entre -60 y -100 grados centígrados.

El primer caso tratado esta semana en el HUCA corresponde a un paciente con discapacidad neurológica de ocho años de evolución cuya respuesta funcional a los tratamientos convencionales se había estabilizado. Tras una evaluación clínica especializada y la realización de bloqueos nerviosos motores selectivos, la intervención logró una mejoría inmediata de la movilidad articular y del control de las contracciones musculares involuntarias.

Uno de los principales valores añadidos de la técnica radica en su integración con el Laboratorio de Análisis del Movimiento, un recurso altamente especializado que mide de manera objetiva los cambios en la marcha y en la función motora de los pacientes. Gracias a esta tecnología, los profesionales pueden determinar con mayor precisión qué personas pueden beneficiarse del tratamiento, evaluar resultados y adaptar posteriormente las estrategias de rehabilitación.

El procedimiento se complementará con un programa individualizado de reeducación motora orientado a consolidar las mejoras obtenidas, incrementar la autonomía personal, facilitar las actividades de autocuidado y favorecer una marcha más segura y eficiente.

La incorporación de la crioneurólisis amplía las opciones terapéuticas disponibles para las personas con discapacidad de origen neurológico y refuerza el compromiso del HUCA con la innovación clínica, la investigación aplicada y el desarrollo de tratamientos avanzados que permitan mejorar la recuperación funcional de los pacientes, incluso tras años de evolución de la enfermedad o lesión.