El HUCA prevé operar este año a seis pacientes con cirugía de osteointegración

Un grupo de pacientes con profesionales del HUCA - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) practica la cirugía de osteointegración, una técnica que permite fijar la prótesis directamente al hueso y que ofrece a las personas amputadas una marcha más natural, mayor estabilidad y una notable mejora de la calidad de vida.

Desde que en 2024 realizó su primera intervención, el equipo de Traumatología ha completado seis procedimientos, lo que sitúa al HUCA como segundo hospital con mayor experiencia del país, según han informado desde el Gobierno asturiano. El servicio prevé operar a seis pacientes más este año.

Desarrollada en el Macquarie University Hospital de Sídney y aplicada en España en un número reducido de centros, la técnica ancla un vástago metálico en el fémur o la tibia, de modo que la prótesis se conecta directamente al esqueleto. Este sistema evita los problemas asociados a los encajes tradicionales -inestabilidad, irritaciones, infecciones o dolor lumbar- y acelera la rehabilitación.

El HUCA ha consolidado un modelo asistencial altamente especializado que integra Traumatología, Rehabilitación, Enfermería, Cirugía Plástica, Enfermedades Infecciosas y Radiología. Este enfoque coordinado ha permitido ampliar progresivamente las indicaciones y abordar casos de mayor complejidad, señalan desde el HUCA.

"La cirugía es solo el 10% del tratamiento; lo decisivo es el trabajo posterior del equipo de enfermería y rehabilitación, que acompaña al paciente hasta que vuelve a caminar con normalidad", ha subrayado David Alonso, responsable del programa de osteointegración en Asturias y especialista en infecciones osteoarticulares y deformidades.

"La osteointegración devuelve la propiocepción: la capacidad de sentir la pisada y saber por dónde se camina sin mirar al suelo", ha explica Alonso.

Los candidatos para estas intervencions son personas amputadas transfemorales o transtibiales con mala tolerancia al encaje convencional, especialmente quienes presentan problemas cutáneos, inestabilidad o infecciones de repetición. El HUCA ha tratado seis casos de alta complejidad, incluidos pacientes con doble amputación y huesos muy atrofiados, acumulando una experiencia diferencial.

"Estamos viendo que incluso una osteointegración no perfecta ofrece mejores resultados que un encaje tradicional en amputaciones altas", ha apuntado el especialista.

El HUCA forma parte de la red internacional de especialistas vinculados al grupo australiano que desarrolló el implante, lo que garantiza soporte científico y colaboración ante cualquier complicación. "Los pacientes pueden estar tranquilos: no es una técnica aislada, sino un programa con respaldo internacional y mucha experiencia acumulada", ha añadido Alonso.