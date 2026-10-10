El HUCA, primer hospital de España en implantar bombas de insulina en parche para diabetes tipo 1

El jefe del servicio de Endocrinología del HUCA Edelmiro Menéndez, y la paciente Lucía Fernández. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se ha convertido en el primer centro de España en poner en marcha un programa de implantación de bombas de insulina en formato parche (patch pump) para personas con diabetes tipo 1, orientado a mejorar la calidad de vida de las personas que sufren esta enfermedad.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, este programa, desarrollado por el Servicio de Endocrinología y Nutrición, comenzó hace más de tres meses y "supone un avance significativo en la incorporación de tecnologías de última generación para el tratamiento de la diabetes en el sistema sanitario público". Hasta la fecha, el HUCA ha implantado este nuevo dispositivo en once pacientes y en las próximas semanas incorporará a diez más.

El dispositivo utilizado es el Omnipod 5, el primer sistema automatizado de administración de insulina con un monitoreo continuo de glucosuna. Esta bomba de insulina destaca por su pequeño tamaño y porque no contiene catéter. Adherida a la piel, administra insulina rápida de forma continua y automatizada, de modo que "ofrece mayor comodidad, discreción y autonomía a cada paciente". Su diseño, libre de tubos, facilita la actividad diaria y mejora la experiencia de uso, lo que supone "un avance significativo en el tratamiento de la enfermedad".

PRIMEROS RESULTADOS

La implantación de los primeros dispositivos ha ofrecido resultados clínicos "muy relevantes". Entre otros indicadores, se han observado mejoras en el control glucémico, el aumento del tiempo en rango manteniendo niveles de azúcar en sangre estables mediante más horas al día y la reducción de los episodios de hipoglucemia. Los usuarios refieren, además, una mejora significativa en su calidad de vida y una mayor facilidad en el manejo del tratamiento.

El HUCA continuará ampliando progresivamente el uso de esta tecnología, con los criterios clínicos y de seguridad establecidos en las guías actuales de tratamiento de la diabetes tipo 1.