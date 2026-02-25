El HUCA se sitúa entre los centros de referencia del SNS en patologías musculoesqueléticas complejas

Jefe del servicio de Traumatología del HUCA, , David González. - PRINCIPADO

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se posiciona como centro de referencia del Sistema Nacional de Salud en cirugía reconstructiva avanzada de extremidades, al realizar más de 200 procedimientos anuales de gran complejidad, muchos derivados desde otros hospitales.

El Servicio de Traumatología aplica técnicas como osteogénesis por distracción, transporte óseo con fijación externa circular y estrategias combinadas de estabilización interna-externa para reconstruir grandes defectos óseos, corregir deformidades complejas en pacientes pediátricos y adultos, y salvar extremidades en casos críticos.

El HUCA también lidera en tratamiento de infecciones osteoarticulares persistentes y programas de osteointegración para amputaciones mayores, con un modelo multidisciplinar que coordina Traumatología, Cirugía Plástica, Rehabilitación, UCI, Cirugía Vascular y Microbiología, apoyado por equipos de Enfermería superespecializados.

En España, este tipo de cirugía se concentra en centros como el Hospital Universitari Vall d'Hebron (Barcelona), el Hospital Universitari i Politècnic La Fe (Valencia) y el Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla).

En este contexto, el HUCA se posiciona como uno de los centros con mayor desarrollo técnico en el norte de España, tanto por volumen de actividad como por integración asistencial y proyección científica.

En una nota de prensa, el Gobierno asturiano informa de que el XV Congreso Nacional de Fijación Externa y Cirugía Reconstructiva reunirá mañana y el viernes a más de 300 profesionales de todos el país en el HUCA.