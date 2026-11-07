El HUCA ya opera prótesis de rodilla con realidad aumentada: estas son sus ventajas

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OVIEDO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha incorporado un sistema de navegación mediante realidad aumentada, una tecnología innovadora que ayuda a mejorar la precisión en las intervenciones de prótesis de rodilla y facilita el abordaje de casos especialmente complejos.

Esta técnica incluye unas gafas inteligentes y marcadores ópticos con códigos QR que permiten visualizar en tiempo real referencias anatómicas y parámetros de alineación durante la intervención. De este modo, se puede planificar y comprobar con precisión la orientación de los cortes óseos necesarios para colocar la prótesis, a la vez que se mantiene en todo momento el control directo del procedimiento quirúrgico. Además, el sistema de navegación no requiere realizar un TAC, lo que facilita su integración en la actividad habitual del quirófano y reduce la complejidad logística asociada a otras tecnologías.

Según destaca el Principado en una nota de prensa, la incorporación de esta herramienta resulta especialmente útil para pacientes que presentan alteraciones anatómicas severas o que han sido sometidos previamente a otras intervenciones y portan material de osteosíntesis, como clavos, placas o tornillos. En estos casos, el uso de las guías convencionales puede verse limitada o incluso resultar inviable.

Gracias a la navegación mediante realidad aumentada, los especialistas pueden realizar una planificación más precisa de la intervención sin necesidad de introducir instrumentación en el canal medular ni de retirar el material implantado previamente cuando este no interfiere con la colocación de la prótesis.

El Servicio de Traumatología del HUCA ha realizado ya cuatro intervenciones de prótesis total de rodilla con este sistema y los resultados obtenidos se corresponden con los esperados en términos de precisión y control de la alineación quirúrgica.

Además de mejorar el control intraoperatorio, el sistema permite adaptar la alineación de la prótesis a las características anatómicas de cada paciente, lo que favorece una cirugía más personalizada y mejores resultados anatómicos y funcionales.

"Las gafas de realidad aumentada nos permiten ver durante la operación parámetros de alineación que antes debíamos estimar o comprobar por otros métodos. De este modo, ganamos precisión y capacidad de planificación sin perder el control directo de la cirugía", ha explicado el doctor Borja Fernández, quien ha dirigido el equipo quirúrgico en estos cuatro primeros casos.

Para el jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Daniel Nuñez, la incorporación de esta tecnología supone un avance importante: "Nos permite afrontar con mayores garantías procedimientos que presentan dificultades anatómicas significativas, mejorando la precisión de la cirugía y ampliando las opciones para pacientes que antes requerían procedimientos más complejos".