Huelga en escuelas infantiles de 0 a 3 años en Asturias: CCOO convoca paros en febrero

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, con las representantes de educadoras de 0 a 3, Tania Alonso y Carmen Riesgo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha anunciado nuevas jornadas de huelga en las escuelas de 0 a 3 años asturianas en el mes de febrero, al entender que la situación "sigue exactamente igual" que cuando el resto de sindicatos llegaron a un acuerdo con la Consejería de Educación y se rompió la unidad sindical.

Según ha explicado en rueda de prensa la delegada de CCOO en escuelas infantiles, Tania Alonso, la primera de las acciones será el 11 de febrero, cuando se celebrará una concentración en Plaza España a las 18.00 horas.

Los días 18 y 19 de febrero, se celebrarán dos jornadas de huelga que irán acompañadas por una concentración frente al parlamento asturiano el miércoles y una manifestación el jueves con salida desde la estación de tren de la calle Uría.

El objetivo del sindicato es "desgastar" a la Consejería, al igual que, entienden, Educación hace con el colectivo. "Esto es una lucha a largo plazo que vamos a ganar", ha asegurado.

Carmen Riesgo, portavoz del colectivo, ha explicado que las "palabras grandes" de la Consejería, que sirvieron para aplacar las movilizaciones del resto de sindicatos, no son suficientes para CCOO. "Vamos a defender seguir negociando para alcanzar un acuerdo de contenidos que sea un acuerdo real", ha asegurado.

Así, ha explicado que siguen sin abordarse los "grandes problemas" del colectivo, como la concreción de la remuneración por la reclasificación al grupo B; el primer tramo de la carrera profesional; la garantía de la hora diaria para tareas fuera del aula; el acercamiento al calendario laboral de las demás etapas, disfrutando los descansos pedagógicos y terminando el calendario escolar el 15 de julio; y concretar el número de plazas que no estabilizaron en sus respectivos ayuntamientos, en las mismas condiciones que dice la ley.

Finalmente, el secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha subrayado que las educadoras infantiles "no pueden ser discriminadas" en sus condiciones de trabajo, y ha defendido que la etapa 0 a 3 no puede ser "relegada a ser una mera escuela asistencial y de conciliación".