Huerga (FSA-PSOE) dice que el "supuesto liderazgo" de Queipo (PP) "no se lo creen ni en su casa"

Archivo - El secretario de Organización, Luis Ramón Fernández Huerga. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana, Luis Ramón Fernández Huerga, ha dicho este jueves que el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, "yerra el tiro, quizá porque está demasiado nervioso, cuando ataca al PSOE y niega los problemas de debilidad interna que viven él mismo y su partido".

"Quien siega la yerba bajo los pies del señor Queipo está en su entorno, entre los suyos. No en el PSOE", remarca Huerga, que ha salido este jueves al paso de las declaraciones del presidente del PP en Asturias, quien dijo que veía al PSOE dirigido por Adrián Barbón 'en descomposición' y a la izquierda asturiana 'como pollo sin cabeza'.

A juicio del secretario de Organización de la FSA-PSOE, las palabras de Queipo dejan entrever su "profundo nerviosismo ya que su supuesto liderazgo no se lo creen ni en su casa". Huerga emplaza a Queipo y al PP de Asturias a preocuparse de sus problemas, "que son muchos", en lugar de "intentar ocultarlos atacando a otros".

"Si Queipo, como cada vez resulta más evidente, es incapaz de proponer una alternativa sólida, que no nos eche la culpa a nosotros y que se fije en quienes le rodean", ha añadido.

Por otro lado, para Huerga resulta "sorprendente" la "desmemoria, o quizá sea mejor decir la mentira permanente en la que vive instalado Queipo", cuando sostiene que la mejor forma de evitar que Vox llegue al gobierno es permitir que gobierne la lista más votada. "Quizá sea conveniente recordarle que su partido pactó con Vox en Gijón para evitar que gobernase quien había ganado las elecciones, que fue el PSOE", ha indicado.