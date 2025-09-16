Huerga (PSOE) emplaza a Queipo (PP) a "abandonar su seguidismo de Génova" y condenar la "matanza" en Gaza

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, ha emplazado al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, a "abandonar su seguidismo de las órdenes que le llegan a diario de la calle Génova y condenar de una vez la matanza que se está produciendo en Gaza".

En respuesta a unas declaraciones de Queipo, Huerga le recuerda que "lo que da una imagen nefasta de Asturias no es la protesta ciudadana contra una injusticia tan flagrante como la que se está produciendo en Gaza, sino el silencio cómplice de un dirigente político como el señor Queipo, incapaz de levantar la voz y condenar el horror que todo el mundo está viendo en directo".

Huerga urge a Queipo a "abandonar de una vez por todas su actitud de obediencia ciega a la dirección nacional de su partido, al que es incapaz de rebatir incluso en un asunto tan grave como este", y le reclama que "se atreva a condenar de una vez por todas, con claridad y sin medias tintas, las muertes de miles de civiles inocentes en Gaza".