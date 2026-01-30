Hunosa estudia la sentencia del TSJA sobre la transformación de la central térmica de La Pereda a biomasa

Archivo - Casetas de obra en La Pereda - HUNOSA - Archivo

OVIEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Hunosa está analizando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula la modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que permitían transformar la central térmica de La Pereda, en Mieres, para funcionar con biomasa y combustible sólido recuperado (CSR). La voluntad de la compañía es aclarar a la mayor brevedad posible los aspectos señalados en el fallo del Tribunal.

Recuerda la compañía que de la amplia y extensa tramitación ambiental, el Tribunal considera todos los procesos conforme a derecho y cuestiona tres aspectos muy concretos de la autorización medioambiental.

"Hunosa quiere incidir nuevamente en la importancia estratégica de este proyecto no solo para el futuro de la compañía y sus casi 500 trabajadores, sino también para el proceso de reactivación y transición justa de las comarcas mineras. El proyecto de transformación de La Pereda implica una inversión de más de 55 millones de euros y la creación de numerosos empleos directos (gestión de la propia central y sector forestal) y una apuesta decidida por este sector forestal en Asturias", destaca la compañía.

Además Hunosa destaca que La Pereda es la columna vertebral del Plan de Empresa, que está en una fase muy avanzada de negociación con los sindicatos.

La Pereda cuenta con un régimen retributivo garantizado por 20 años -en la segunda subasta de energías renovables del Ministerio de Transición Ecológica.