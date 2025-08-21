Ibias recluta a ocho bomberos voluntarios de Francia para ayudar en las labores de extinción en el municipio

Un helicóptero trata de extinguir el fuego de Dagaña (Asturias), a 21 de agosto de 2025, en Anllarinos del Sil, León, Castilla y León (España). El último balance de la situación de incendios forestales del Servicio de Emergencias del Principado de Asturia - Xuan Cueto - Europa Press

Una dotación de ocho efectivos de la Asociación francesa de Bomberos de la Emergencia Internacional (PUI) acudirá en los próximos días al municipio de Ibias para sumarse a las labores de extinción de los incendios que asolan el municipio.

Según informa el PP, esto es "gracias a la labor de la alcaldesa del concejo, Gemma Álvarez, quien ha contactado directamente con el colectivo para reclutar a voluntarios que prevén llegar a Ibias este fin de semana".

Explica la alcaldesa que "este colectivo participó activamente en la DANA de Valencia, contactaron con ellos, tramitaron una petición formal que aceptaron y están ya en disposición de recibirlos, como tarde, este mismo sábado". Los efectivos "acuden a la zona de fuego con drones térmicos y todos los medios de extinción necesarios" para hacer frente a las llamas que todavía mantienen en vilo al concejo Suroccidental.

Se unirán a los efectivos que trabajan ya en la zona procedentes de Bomberos de Asturias, la BRIF de Tineo, brigadas de Ruente, Pico y Navarra.

Destaca la regidora que los incendios en Ibias continúan siendo graves. "Las temperaturas han vuelto a subir y estamos salvando los pueblos por la presencia constante de helicópteros del SEPA, MITECO y FOCA, pero por el momento, aunque vayan controlando los límites, las llamas no se extinguen por completo. Hemos tenido la grandísima suerte de contar entre todos los efectivos que ya participan en la extinción, con un guarda que además fue concejal en el Ayuntamiento. Su conocimiento del medio y su apego a esta tierra han permitido que trace líneas de defensa que han impedido que las llamas avancen hasta Ibias", agradece la alcaldesa.