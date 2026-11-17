IDESA amplía en 1.924 metros cuadrados su espacio en el puerto de Avilés y supera los 15.000 - AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS

OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa Ingeniería y Diseño Europeo (IDESA) ampliará en 1.924 metros cuadrados una de sus concesiones en la margen derecha del puerto de Avilés, tras la aprobación de la modificación por parte del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Con esta ampliación, la compañía superará los 15.000 metros cuadrados de superficie concesionada y autorizada en las instalaciones portuarias.

La nueva superficie se suma a los 2.922 metros cuadrados concedidos a la empresa en noviembre del pasado año y se destinará a la instalación de una carpa y al montaje de una grúa pórtico. La concesión está vinculada a actividades de montaje, aislamiento, preparación y expedición de bienes de equipo.

IDESA ha incrementado progresivamente su presencia en la margen derecha desde 2023. A las dos parcelas de esta concesión, que sumarán 4.846 metros cuadrados, se añade otra concesión de 9.223 metros cuadrados. Además, dispone de una autorización de uso de 1.801 metros cuadrados en la explanada que conecta los muelles de Valliniello y ArcelorMittal. En conjunto, estas superficies alcanzan los 15.870 metros cuadrados.

Por otra parte, el Consejo de Administración ha aprobado el inicio del expediente de contratación de las obras de mejora del aislamiento exterior de la sede de la Autoridad Portuaria y la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo en los tinglados 12, 13 y 14 del muelle Raíces Ampliación. Los trabajos cuentan con un presupuesto base de licitación de 2.296.853 euros y una financiación europea del 60%.

La actuación permitirá mejorar el aislamiento de la fachada y las cubiertas del edificio, sustituir ventanas y reparar los daños causados por filtraciones. También contempla la instalación de 682 paneles fotovoltaicos, con una potencia total de 402,38 kilovatios pico. Según las previsiones del proyecto, la sede portuaria alcanzará la calificación energética A y reducirá un 82,16% el consumo de energía primaria no renovable.

En la reunión también ha tomado posesión como consejera de la Autoridad Portuaria la nueva delegada del Gobierno en Asturias, Cecilia Pérez Sánchez, en sustitución de Adriana Lastra.