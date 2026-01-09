IDESA inicia el embarque de 14 nuevas piezas que formarán parte de una plataforma flotante en el Mar Caribe

Una de las piezas fabricadas por IDESA. - EUROPA PRESS

OVIEDO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compañía IDESA arrancó este viernes en el Muelle de Valliniello del Puerto de Avilés el embarque de 14 piezas, de un total de 20, fabricadas en su planta del PEPA en Avilés. Las piezas pesan 2.638 toneladas y su destino es el Puerto de Chaguaramas, Trinidad Tobago, antes de ser trasladadas a Guyana, en donde formarán parte de una plataforma flotante en el Mar Caribe para el almacenamiento y producción de gas y petróleo.

Las piezas viajarán entre Avilés y Chaguaramas a bordo del buque Poolgracht de la naviera Biglift Shipping y consignado por Alvargonzález, SA.

Según ha explicado a los medios el Jefe de Logística de IDESA, Eduardo Rodríguez, este tipo de piezas son uno de los productos que fabrican en la planta de IDESA desde hace ya muchos años y parece que los clientes "están satisfechos".

En este sentido ha destacado la importante carga de trabajo y ha incidido en que se trata de seguir buscando nuevos proyectos. "Desde luego siguen entrando ciertos proyectos parecidos a este y bueno, por lo visto los clientes están contentos con el producto. Esperemos que haya más carga de trabajo todavía por lo que hay que seguir intentando conseguir los proyectos", dijo.

Por su parte el jefe del Área de Operaciones y Desarrollo de Negocio del Puerto Avilés, Manuel Echevarría, ha destacado la importancia y lo significativo de la operación de este viernes porque ha indicado que estas 20 piezas fueron las primeras que acopiaron en la nueva explanada de relleno que recientemente se construyó en el Puerto Avilés, con 22.000 metros.

"Estas operaciones le dan mucho sentido a las obras que se van haciendo en el puerto, porque al final es empezar a hacer una obra acabarla y ya está la gente entrando en ellas. Es más, IDESA, en esa misma explanada, ya se ha solicitado la ampliación de la concesión que mantenía actualmente con 3.000 metros cuadrados adicionales, lo que indica que siguen teniendo y se sigue viendo que hay planes muy prometedores en el puerto", dijo.

Ha manifestado además que 2026 ha empezado muy fuerte en cuanto a carga de trabajo tanto la margen izquierda como la derecha del puerto y se esperan importantes operaciones para las próximas semanas.