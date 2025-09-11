Igualdad programa un nuevo ciclo de siete talleres gratuitos para mujeres hasta diciembre

OVIEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Avilés programa un nuevo ciclo de siete talleres gratuitos para mujeres empadronadas en el municipio, que se impartirán a lo largo de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre en la Casa de las Mujeres.

Tendrán preferencia las mujeres que no hayan cursado los talleres anteriormente. Como norma general cada taller dispone de 20 plazas exceptuando los que necesitan un grupo más reducido que son de 15.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés a través de una nota de prensa,en esta edición se repite, por el éxito que han tenido en ediciones anteriores, los talleres de educación financiera profundizando en el tema, los de desarrollo emocional y otras novedades como la utilización de 'El cuerpo como brújula'.

Otros talleres que se ofertan son 'Movimiento saludable y expresión corporal' y otros relacionados con las nuevas tecnologías como 'WhatsApp: dominando la comunicación digital' y 'Ponte al día con tu teléfono móvil'.

El plazo de preinscripción es de las 12.00 horas del viernes 12 a las 14.00 horas del lunes 22 de septiembre, hasta un máximo de 3 talleres indicando orden de prioridad. La inscripción deberá hacerse a través del formulario disponible en Internet.