Imasa alcanza la aprobación de su plan de reestructuración financiera

Archivo - Oficinas de Imasa - IMASA - Archivo

OVIEDO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Imasa Ingeniería y Proyectos, S.A. ha informado de que el Plan de Reestructuración propuesto a sus acreedores ha alcanzado las mayorías necesarias para su aprobación legal.

El plan, aprobado por mayoría simple de clases conforme al Texto Refundido de la Ley Concursal, ha contado con el voto favorable del 100% de los créditos incluidos en tres de las clases y con al menos el 75% en otras dos, incluyendo acreedores de relevancia en el sector financiero. Entre ellos se encuentran Aserta SA, Arquia Bank, Asturgar SRG, CaixaBank, Banco Santander, BBVA, Bankinter, Cajamar y Banco de Crédito Cooperativo.

Con esta aprobación, la compañía prevé presentar el plan a homologación judicial de forma inminente, dando por finalizado el periodo de negociaciones con los acreedores y superando así el proceso de preconcurso.

La empresa destaca que, durante 2025, ha seguido aumentando su cartera de proyectos y mejorando sus resultados operativos, y confía en que esta reestructuración garantice su viabilidad, permita continuar ejecutando su cartera de contratos y fortalezca la relación con clientes y proveedores, consolidando su actividad en proyectos industriales y de generación de energía a nivel nacional e internacional, según los objetivos de su Plan de Negocio.