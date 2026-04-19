Impuestos, jubilación y herencias: las principales preocupaciones legales de los asturianos, según un informe de onLygal

Gente en la calle - EUROPA PRESS

OVIEDO 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La declaración de impuestos, la jubilación y las herencias son los principales asuntos legales que generan mayor preocupación entre los asturianos, según el Barómetro de la Protección Jurídica elaborado por onLygal, que analiza de forma periódica las inquietudes de la población en materia legal.

En concreto, el informe sitúa la declaración de impuestos como la principal preocupación en Asturias (39%), seguida de la jubilación (38%) y las herencias (33%). A continuación aparecen las estafas y los asuntos vinculados a la vivienda, como la comunidad de vecinos y la compraventa, que completan los primeros puestos del ranking.

El estudio señala que la dimensión económica es el principal factor que explica estas inquietudes, ya que se concentran en decisiones con impacto directo sobre la economía personal y familiar. "La fiscalidad, la jubilación y las herencias son cuestiones complejas con importantes implicaciones personales que exigen cada vez más información, anticipación y acompañamiento experto", ha señalado la responsable del Centro de Atención Jurídica de onLygal, Natàlia Mañas.

El Barómetro refleja además un bajo nivel de conocimiento jurídico entre la población asturiana, con una nota media de 4,7 sobre 10. En este sentido, el 71% de los encuestados reconoce desconocer en gran medida sus derechos legales, y solo un 9% afirma saber cómo funciona el sistema judicial.

Asimismo, un 51% de los consultados dice no confiar en su propio conocimiento legal, que en muchos casos procede de fuentes informales como lecturas o publicaciones (49%), internet (39%) o el entorno cercano (27%), mientras que las vías formales de información siguen siendo minoritarias.

Por ámbitos, el informe destaca que el 65% de los encuestados ha tenido dudas legales en materia laboral, especialmente sobre jubilación, bajas laborales y cambios en las condiciones de trabajo. En el ámbito familiar, el 63% reconoce inquietudes jurídicas, con especial incidencia en las herencias.

En vivienda, casi la mitad (46%) ha tenido dudas legales, principalmente relacionadas con la compraventa, la comunidad de vecinos y el alquiler. En el ámbito económico-fiscal, el 60% declara dudas, especialmente en la declaración de impuestos, ayudas y contratos bancarios.

En consumo, viajes e internet, el 45% ha tenido consultas legales, con las estafas como principal preocupación. En movilidad y transporte, el 32% reconoce dudas, sobre todo vinculadas a multas y compraventa de vehículos.

El informe concluye que estas preocupaciones consolidan la dimensión económica como principal origen de las dudas legales en Asturias y subraya la necesidad de acercar el conocimiento jurídico a la ciudadanía mediante información accesible y acompañamiento especializado.