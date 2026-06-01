Inauguradas cuatro escuelas de 0-3 años de la red asturiana en Mieres del Camín, Salinas y Las Regueras

Escuela de 0-3 años - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha inaugurado este lunes cuatro centros de la red de 0-3 años autonómica, pública y gratuita de Les Escuelines/As Escolías: La Cerezal, en Salinas (Castrillón); La Piedriquina, en Las Regueras, y Cucurrabucu y L'Escondelerite, ambas en Mieres.

La apertura de estos equipamientos coincide con la integración efectiva en la red autonómica de otras 18 escuelas infantiles municipales pertenecientes a catorce concejos. De este modo, la red alcanza ya un total de 69 centros, con 2.172 niños matriculados, según ha informado el Gobierno asturaino a través de una nota de prensa.

Dos de las nuevas aperturas, L'Escondelerite (Mieres) y La Piedriquina (Las Regueras), forman parte de la fase I de la ampliación de la red.

La escuela L'Escondelerite, construida por el Principado y ubicada en el Colegio Público Llerón Clarín, inicia su actividad con ocho menores y una de las tres unidades previstas en funcionamiento. Su equipo está formado por una directora -que también coordinará la otra escuelina de Mieres- y dos técnicas de educación infantil (TEI).

Por su parte, La Piedriquina, en Las Regueras, fue construida por el ayuntamiento con financiación procedente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Abre con siete alumnos y cuenta con una directora -que compatibiliza el cargo con la escuelina Los Currusquinos, en Sariego- y dos TEI.

Las otras dos escuelas inauguradas pertenecen a la fase II de expansión. Cucurrabucu, situada en el Colegio Público Teodoro Cuesta de Mieres del Camín, comienza su actividad con cinco niños, dos TEI y la directora compartida. Por último, La Cerezal, en Salinas, abre con ocho menores, dos TEI y una directora que también asumirá la gestión de La Foquina, en Avilés, cuya apertura está prevista próximamente.

En paralelo, se ha formalizado la incorporación a la red autonómica de las 18 escuelas infantiles municipales de 0 a 3 años ubicadas en los concejos de Avilés (3 centros), Siero (2), Castrillón, Cangas del Narcea, Coaña, Grado, Laviana, Lena, Mieres, Noreña, Somiedo, Teverga, Tineo y Vegadeo. En conjunto, estos centros suman 71 unidades y atienden a 910 alumnos y alumnas.

El último bloque de integración se llevará a cabo en el último trimestre del año y afectará a las escuelas municipales de Cangas de Onís, Carreño, Gozón, Langreo, Llanes, Pravia, Ribadesella, Salas, San Martín del Rey Aurelio, Oviedo y Gijón.

En la actualidad, de los 69 centros que conforman el proyecto de Les Escuelines/As Escolías, 29 proceden de la ampliación de la red y los 40 restantes corresponden a escuelas previamente gestionadas por los ayuntamientos e integradas en el sistema autonómico