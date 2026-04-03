Un incendio en Blimea calcina una habitación y afecta al resto de la casa

Archivo - Camiones de Bomberos en una imagen de archivo.
Archivo - Camiones de Bomberos en una imagen de archivo. - 112 ASTURIAS - Archivo
Europa Press Asturias
Publicado: viernes, 3 abril 2026 13:14
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   OVIEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos de los bomberos de Asturias con base en San Martín del Rey Aurelio y La Morgal han sofocado un incendio en una vivienda de Blimea. El fuego ha calcinado una habitación y el humo ha afectado al resto de la casa.

   Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 en su red social de X este viernes, el aviso se recibió a la 1.14 horas y los bomberos lograron extinguir el incendio a las 2.30 horas.

   La sala del 112 informó del suceso a la Policía Local y al SAMU. Por el momento, se desconocen más datos del suceso.

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