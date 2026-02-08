Un incendio calcina una cabaña en La Espinera (Caso)

OVIEDO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de los Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en los parques de Caso y San Martín del Rey Aurelio, han sofocado un incendio que calcinó por completo una cabaña en La Espinera, en el concejo de Caso, sin que se produjeran daños en edificaciones próximas, según informa el 112 Asturias a través de la red social X.

El centro de coordinación recibió el aviso a las 19.14 horas del sábado, indicando que la cabaña, ubicada en una pista forestal con acceso desde Abantru, estaba ardiendo. A la llegada de los bomberos, el incendio ya estaba muy desarrollado.

Los trabajos de extinción permitieron dar por controlado el fuego a las 21.40 horas. Los efectivos regresaron a sus bases a las 23.31 horas y efectuaron una revisión de la zona durante la madrugada.

El 112 Asturias comunicó el suceso a la Guardia Civil.