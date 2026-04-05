Un incendio en un garaje calcina un trastero y un vehículo

Extinguido un incendio en el garaje de una vivienda, foto de archivo - BOMBEROS DE CANTABRIA

OVIEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en un garaje comunitario de la Avenida Sabino Álvarez Gendín, en Avilés, ha calcinado un trastero y un vehículo, según ha informado el 112 Asturias en perfil de X.

El aviso se recibió a las 6.18 horas y movilizó a efectivos de los parques de Bomberos de Avilés y Pravia. Los bomberos iniciaron las labores de extinción y lograron controlar el fuego a las 10.38 horas, sin que se registraran heridos.

El Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), la Policía Local y la Policía Nacional fueron informados del incidente, tal y como ha apuntado el 112.