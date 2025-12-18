El incremento de las ventas del sector servicios en octubre fue del 4,6%

Archivo - Cafetería - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Asturias aumentó su facturación un 4,6% el pasado mes de octubre respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone estar en la línea de la media nacional (+4,7%), según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Navarra (+7,4%), La Rioja (+7,2%) y Aragón (+6,5%) fueron las que experimentaron mayores subidas en el décimo mes del año, mientras que en el lado contrario se sitúa Galicia, la única comunidad con retroceso (-0,4%) y ya, en cifras positivas pero por debajo de la media, Cantabria (+2,7%); Andalucía (+3%); Castilla-La Mancha (+3,4%); País Vasco (+3,9%), y Asturias (+4,6%).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 3,3% en Asturias, por debajo de la media nacional, que lo hizo en un 4,7%.

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó en octubre una variación interanual del 0,7% en Asturias, mientras que la registrada en la media nacional fue del 1,2%.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas, con incrementos por encima de la media nacional en Baleares (+2,6%); Canarias (+2,4%); Navarra (+2,3%) Galicia (+1,8%); Madrid (+1,6%), y Cataluña (+1,3%).

En el acumulado hasta octubre, el empleo en el sector creció un 0,5% en Asturias. En términos mensuales, en comparación con el pasado septiembre, el empleo se contrajo un 1,5% en Asturias. A nivel nacional bajó un 0,4%.

DATOS NACIONALES

En el conjunto de España, el sector servicios registró un aumento interanual de su facturación del 4,7% en octubre, tasa más de tres puntos inferior a la del mes anterior.

Con el avance de octubre, las ventas del sector servicios encadenan 19 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 4,3% en el décimo mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 5,4% más que en igual mes de 2024.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 3,7% en octubre en tasa interanual, porcentaje 1,7 puntos inferior al de septiembre. Con este repunte, la serie corregida también encadena 19 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (octubre sobre septiembre), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, bajaron un 0,9%, su mayor caída mensual desde agosto de 2024.

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,2% en el décimo mes del año respecto a octubre de 2024, tasa una décima superior a la registrada en septiembre. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.