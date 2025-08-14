El índice de riesgo por incendios forestales será este viernes 'extremo' en toda Asturias

OVIEDO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha distribuido la previsión con el índice de riesgo por incendios forestales para este viernes, en el que figura como 'extremo' en los 78 municipios de la comunidad autónoma.

El Ejecutivo distribuye diariamente este índice, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

El organismo trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'. Con el índice publicado por el Principado quedan prohibidas las quemas por Emergencia.