El INE confirma la caída de natalidad en Asturias: 323 nacimientos en febrero de 2026

Infografías con cifras nacimientos hasta febrero de 2026 en Asturias y por comunidades autónomas - Europa Press

OVIEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias ha registrado 323 nacimientos en febrero de 2026, 26 menos que en el mismo mes del año anterior, lo que representa un descenso del 7,44%, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De estos 323 nacimientos, 104 son de madres en la franja de 30 a 34 años; 95 de madres de 35 a 39 años; y 60 de madres de 25 a 29 años. Por su parte, 36 son de madres entre 40 y 44 años; y 6 de 45 a 49 años.

En las franjas más jóvenes constan 19 nacimientos de madres de entre 20 y 24 años; 3 de madres de 15 a 19 años y ninguno entre las menores de 15 años.

En los primeros dos meses de 2026 se ha registrado un total de 712 nacimientos en la comunidad, un 1,82% menos que en el mismo periodo de 2025.