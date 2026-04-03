El informe de Inspección de Servicios del accidente de Cerredo está listo y se analizará en próximo Consejo de Gobierno

Archivo - Familiares y amigos de las víctimas durante las labores de búsqueda de las víctimas del accidente en la mina de Cerredo, a 31 de marzo de 2025, en Degaña, Asturias (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

OVIEDO 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Ejecutivo asturiano, Gimena Llamedo, ha anunciado este viernes que el informe de la Inspección de Servicios sobre el accidente en la mina de Cerredo ya está finalizado y ha señalado que se estudiará y analizará Consejo de Gobierno regional.

Según ha explicado a los medios tras contemplar la carrera de caballos en la playa de Ribadesella, Llamedo ha recordado que el informe fue encargado por el propio presidente del Principado, Adrián Barbón, "para conocer toda la realidad" de un siniestro en el que murieron cinco mineros y varios más resultados heridos.

La vicepresidenta ha añadido que este informe será objeto de presentación, de análisis en el próximo Consejo de Gobierno y ha explicado que será el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, quien les traslade todas conclusiones y las recomendaciones que se incluyen en el mismo.

Este anuncio se produce días después de que se cumpliera un año del accidente en la mina de Cerredo, en el municipio asturiano de Degaña, una tragedia en la que fallecieron Jorge Carro André, David Álvarez Núñez, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé Castelao e Iván Radío Barciela.

Barbón se comprometió entonces con las familias de las víctimas a "llegar hasta el final", a hacer "todo lo que estuviera en sus manos para saber la verdad" y para que "se hiciera justicia", además de corregir "lo que hubiera que corregir" para que "nunca más" vuelva a repetirse una tragedia así.