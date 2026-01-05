Las inscripciones para participar en la prueba EDP Desafío Somiedo 2026 se abren este miércoles 7 de enero

Archivo - EDP Desafío Somiedo. - LUIS COALLA - Archivo

OVIEDO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las inscripciones para participar en la prueba asturiana, consolidada como una de las carreras de montaña de referencia del calendario nacional y que se celebra en uno de los entornos naturales más emblemáticos del norte de España, abren este miércoles 7 de enero a partir de las 09:00 horas, con un límite máximo de 800 dorsales, lo que refuerza su carácter exclusivo y el compromiso con la sostenibilidad del entorno natural en el que se desarrolla.

La prueba tendrá lugar el próximo 4 de julio en Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Somiedo.

EDP Desafío Somiedo 2026 contará con tres distancias, adaptadas a distintos niveles de experiencia: 70 kilómetros; 46 kilómetros y 23 kilómetros. Todas las modalidades discurren por paisajes de alta montaña y senderos habilitados dentro del Parque Natural de Somiedo.

Con esta nueva edición, EDP Desafío Somiedo reafirma su apuesta por el trail running de calidad, la organización responsable y la promoción del territorio, manteniendo intacta la esencia que la ha convertido en una cita imprescindible para los amantes de la montaña.

Para más información e inscripciones, los interesados podrán consultar la página web de la prueba en www.desafiosomiedo.com