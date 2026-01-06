Inspección Educativa avala la decisión de un colegio de Siero de prohibir jugar al fútbol en los recreos

Archivo - Consejería de Educación - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Inspección Educativa del Principado de Asturias ha estimado que el Colegio Público Celestino Montoto, en el municipio asturiano de Siero, está actuando "conforme a la normativa vigente" en relación a su decisión de prohibir jugar al fútbol durante el recreo por falta de espacios.

Así consta en una respuesta parlamentaria de la consejera de Educación, Eva Ledo, al portavoz de Convocatoria por Asturies (IU-Más País-IAS), Xabel Vegas, que se había interesado por el asunto. Desde el Principado han confirmado que en Asturias no tienen conocimiento de otros casos similares.

La instrucción del Colegio Público Celestino Montoto señala que la prohibición de jugar al fútbol en el recreo es debida a "la falta de espacios y el gran número de conflictos que se producen". Desde el Principado indican que es una decisión que cuenta con el respaldo del Consejo Escolar del centro, dado que está incluida en el proyecto educativo aprobado el 3 de junio de 2024.

El Servicio de Inspección Educativa solicitó a la dirección del centro la justificación pedagógica y organizativa de esta decisión. En su respuesta, explica que tiene el patio dividido en tres zonas. Para 1.º y 2.º, zona de porche y prado: 102 alumnos (cuando llueve o está húmedo no se puede usar); Para 2.º y 3.º, una pista polideportiva que tiene que ser compartida por 125 alumnos; Para 5.º y 6.º, una pista polideportiva que tiene que ser compartida por 147 alumnos.

La respuesta también señala que cada aula tiene una caja con material para juegos en el recreo con sus correspondientes encargados o encargadas para bajar y subirlas. Estas cajas contienen palas con pelotas blandas, pelotas de gomaespuma, discos voladores, cuerdas y gomas elásticas. Están inmersos en un proyecto de patios dinámicos y el fútbol, de momento, no se incluye, por su incompatibilidad con la organización espacial actual, porque requiere mucho sitio, y con los objetivos del proyecto.

El centro explica que con esta medida protege la seguridad del alumnado, garantiza un uso inclusivo del espacio, favorece la igualdad entre niñas y niños, reduce conflictos y mejora el clima escolar. Además, afirma que está alineada con los objetivos del proyecto de innovación aprobado por la Consejería de Educación.

Posteriormente, el Servicio de Inspección revisó la Programación General Anual (PGA) del curso 2025-2026 del centro y constató que incluye un proyecto de innovación denominado 'Patios activos y dinámicos para la inclusión del alumnado TEA', que, además, fue seleccionado por la Consejería de Educación por la que se seleccionan proyectos de innovación educativa de centros docentes sostenidos con fondos públicos y se conceden subvenciones y transferencias en régimen de concurrencia competitiva para el curso 2024/2025.

Dado que la resolución incluye partidas para los años 2024 y 2025, el centro decidió incluirlo en la PGA del presente curso. En la citada respuesta parlamentaria, consultada por Europa Press, Educación señala que, atendiendo al artículo 120 de la LOE, que establece la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros educativos, las direcciones pueden elaborar sus propios proyectos educativos y de gestión, así como normas de funcionamiento para adaptar la educación a las características específicas del alumnado. "Esta autonomía permite adoptar experimentaciones e innovaciones pedagógicas y debe ser favorecida por las administraciones educativas", indican.