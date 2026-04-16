El Instituto Nebrija del Español de Avilés lanza el primer Taller de Escritura Creativa para adultos

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OVIEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nebrija del Español de Avilés amplía su oferta formativa con el primer Taller de Escritura Creativa en prosa, dirigido a adultos que quieran dedicar tiempo a escribir, experimentar y descubrir su propia voz.

Se ofrecen 12 plazas para el curso que se impartirá en la Factoría Cultural de Avilés. Tiene una duración de 18 horas distribuidas en 5 semanas y está dirigido a personas a partir de 18 años. El curso se llevará a cabo los jueves de 17.00 a 20.00 horas. El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 5 de mayo. El curso se imparte presencialmente en Avilés, con una dedicación de tres horas semanales.

Con inicio el 7 de mayo, este curso formará parte de la programación de los cursos intensivos de español ya activos, reforzando así la propuesta educativa del centro en idiomas y comunicación, según ha informado el Instituto Nebrija.

El taller se centra en el relato breve, combinando diferentes propuestas, ejercicios prácticos y retos creativos que ayudan a desbloquear la escritura y disfrutar del proceso.

Los participantes trabajarán los elementos fundamentales de la ficción y desarrollarán la lectura crítica y la revisión de textos, aprendiendo a analizar tanto sus propios escritos como los de otros, con atención a la coherencia, el estilo y la corrección.

"Este taller busca que cualquier persona descubra que puede escribir y disfrutar haciéndolo, desarrollando su creatividad y su capacidad de comunicación de manera práctica y divertida", ha afirmado el coordinador del Instituto Nebrija del Español de Avilés, Hugo Clemente.