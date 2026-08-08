Una intensa granizada sorprende a Oviedo en plena alerta amarilla por tormentas - EUROPA PRESS

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La capital asturiana ha registrado este sábado una fuerte descarga de piedra y agua que ha provocado balsas de agua en viales y acumulación de agua en multitud de puntos de la ciudad, debido a una repentina granizada que ha descargado sobre Oviedo pasadas las 18.15 horas de este sábado.

En pocos minutos, las calles del centro y de los barrios de la capital asturiana se han cubierto de un manto blanco de granizo, con bolas del tamaño de cerezas.

El fenómeno meteorológico se ha producido en el marco de la alerta de nivel amarillo activada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para gran parte del Principado. Las previsiones de la agencia ya advertían del riesgo de chubascos intensos, viento fuerte y posible granizo en las zonas de la zona central, valles mineros, la cordillera y los Picos de Europa entre las 14.00 horas y la medianoche.