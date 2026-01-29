Una inversión de 1,5 millones permitirá desarrollar obras para hacer obras frente a las inundaciones en Colloto - AYTO SIERO

OVIEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi'; el concejal de Deporte, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, visitaron este jueves la evolución de las obras de protección frente a inundaciones del río Nora a su paso por la zona urbana de Colloto.

La actuación cuenta con una inversión de 1.596.866 euros del Principado de Asturias, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

El proyecto permitirá crear un parque inundable, una senda peatonal adaptada a la dinámica del río y un campo de fútbol de césped artificial con un avanzado sistema de drenaje. Estas medidas reducen el riesgo de avenidas, recuperan ambientalmente el cauce del Nora y generan nuevos espacios de uso público integrados en el entorno natural.

El nuevo campo de fútbol responde a una demanda histórica del club local. Además, la senda peatonal se adaptará para actuar como barrera natural frente a posibles crecidas, manteniendo la seguridad de los vecinos.

García agradeció a la Consejería de Infraestructuras y a la Dirección General de Agua una iniciativa "con la que se consiguen dos cosas: proteger la zona frente a inundaciones y mejorar las instalaciones deportivas".